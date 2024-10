Ancora un agguato a Napoli: gambizzato un uomo E' il secondo in poche ore in città

Secondo agguato in poche ore in provincia di Napoli: gambizzato un uomo. I carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania sono intervenuti in via Cimabue, incrocio con via Tiziano, a Sant'Antimo per una sparatoria.

Un 30enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato colpito da alcuni proiettili alle gambe. Il ferito è stato trasportato all'ospedale di Frattamaggiore e non sembrerebbe in pericolo di vita. Poco prima delle 19 sempre ieri sera un altro agguato era avvenuto nel quartiere Barra a Napoli.