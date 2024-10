Pozzuoli: droga e kit per rapine pronti all'uso in un condominio I carabinieri presidiano la città. Controlli anche alla circolazione stradale

Le uniformi dei Carabinieri di Pozzuoli hanno puntellato via Napoli e il lungomare per l’intera giornata. Oltre cento persone identificate, 70 i veicoli passati al setaccio.



Denunciati un 30enne di Napoli e un 19enne puteolani. Sono stati trovati alla guida nonostante non avessero mai ottenuto la patente. Sequestrati 800 grammi di hashish, suddivisi in panetti e dosi. Erano nascosti in un vano contatori di una palazzina insieme a 6 dosi di cocaina, una pistola scacciacani senza tappo rosso e 51 cartucce a salve.



E ancora un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga. Non sono mancate le contravvenzioni al codice della strada. 25 quelle notificate ad altrettanti automobilisti e motociclisti incoscienti, molte per guida senza copertura assicurativa.



Durante i controlli i carabinieri hanno individuato un 50enne napoletano, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dal tribunale di Napoli.

L’uomo dovrà scontare 5 anni e 10 mesi di reclusione per ricettazione e reati contro la persona. E’ stato portato nel carcere di Poggioreale. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni