Edilizia e controlli: corso regionale di polizia municipale a Piano di Sorrento "Legislazione edilizia e funzioni di controllo"

E’ iniziato questa mattina a Piano di Sorrento, a Villa Fondi, il corso “Legislazione edilizia e funzioni di controllo” destinato agli operatori di Polizia Municipale della Campania. L’iniziativa è stata organizzata dalla Scuola regionale di Polizia locale con la direzione a cura di Michele Galano, comandante della polizia municipale del comune di Piano di Sorrento.

Il corso, di complessive 30 ore distribuite su sei giorni, prevede un esame finale scritto. I docenti sono Michele Orlando, comandante della polizia locale di Terracina, e l’architetto Vincenzo Serao, capo dell’ufficio tecnico comunale di Minturno.

Nel dettaglio, il corso riguarda i titoli edilizi e le attività di controllo con tutta la parte operativa. Gli iscritti sono 55 e provengono da vari comandi di polizia locale della regione Campania.

Prima dell’inizio del corso, ci sono stati i saluti istituzionali del sindaco di Piano di Sorrento Salvatore Cappiello e un intervento del comandante Michele Galano il quale ha sottolineato la grande soddisfazione per aver riportato in Penisola sorrentina un momento formativo di alto valore professionale che consente agli operatori di poter meglio affrontare i controlli in materia edilizia.