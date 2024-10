Controlli nella stazione di Napoli centrale: sequestri e sanzioni In campo polizia, carabinieri, finanza e Asl

Gli agenti dei commissariati vicaria mercato, San Giovanni-Barra, San Paolo, la polizia ferroviaria, i militari dell’arma dei carabinieri, gli operatori della guardia di finanza, con personale dell’ispettorato del lavoro e dell’Asl NA1, ed il supporto del reparto prevenzione crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nella stazione di Napoli Centrale e aree limitrofe.

Nel corso dell’attività, sono state identificate 209 persone, di cui 2 sanzionate amministrativamente per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale, controllati 40 veicoli ed alcuni esercizi commerciali, sequestrando circa 2,5 kg di prodotti alimentari, sollevando 16 prescrizioni e 6 sanzioni amministrative per un totale di 9000 euro.