Torna dalla Turchia con coralli a rischio estinzione: bloccato all'aeroporto L'uomo - un cittadino italiano - è stato sanzionato da Finanza e Agenzia dogane

I finanzieri della compagnia di Capodichino e i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno sanzionato un cittadino italiano proveniente da Istanbul, per aver trasportato e introdotto illegalmente in territorio nazionale, 20 esemplari di corallo, non autorizzati e privi della documentazione prevista dalla Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione.

In particolare, gli operatori hanno sottoposto a controllo il bagaglio nella disponibilità del passeggero, rinvenendo i coralli (appartenenti all’ordine “Scleractinia Bourne”), sprovvisti di documenti idonei all’importazione. I prodotti sono stati sequestrati, mentre per il trasgressore è scattata una maxi multa.