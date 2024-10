Power bank a fuoco durante la ricarica nello zaino, 7 studenti intossicati L'episodio è avvenuto in un liceo scientifico: scatta il sequestro dei carabinieri

Stava caricando un tablet con il power bank all'interno dello zaino, ma qualcosa è andato storto. Il dispositivo infatti si è surriscaldato ed ha provocato l'incendio del contenitore, di proprietà di una studentessa di 17 anni di Napoli.

I fumi provocati dall'incidente hanno causato l'intossicazione lieve di 7 studenti, per fortuna in maniera non grave. L'aula - all'interno del liceo scientifico "Vittorini" - è stata evacuata.

I fatti risalgono allo scorso 4 ottobre, ma sono stati resi noti solo oggi dai carabinieri della stazione Arenella di Napoli, intervenuti sul posto. I militari hanno sequestrato i resti del power bank e ciò che resta dello zaino, per appurare l'accaduto.