Operaio morto al porto, il cordoglio dell'amministrazione Manfredi L'assessora Marciani: protocollo d'intesa per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro

L’amministrazione comunale e l’assessora al lavoro Chiara Marciani esprimono cordoglio per la tragica scomparsa di Antonio Nazzaro, un lavoratore della Magazzini Generali Spa morto nel porto di Napoli, travolto da un mezzo meccanico. L'incidente è avvenuto nelle scorse ore.

"Questo evento ci colpisce nel profondo e ci ricorda con forza l’importanza della sicurezza negli ambienti di lavoro – ha affermato l’assessora Marciani –. Il protocollo d’intesa, siglato venerdì dal sindaco con le organizzazioni sindacali, ribadisce l’impegno quotidiano dell’amministrazione comunale a garantire che ogni lavoratore possa prestare la propria attività in un ambiente sicuro e protetto, affinché tragedie come queste non si ripetano mai più. In questo momento di dolore tutta la nostra solidarietà va alla famiglia di Antonio e ai suoi cari".