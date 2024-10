Ciambriello: "Giustizia minorile in crisi, verso un modello criminalizzante" Un convegno per promuove la prevenzione e l’accudimento

Il 15 ottobre 2024, a partire dalle ore 10.00 fino alle ore 17.00 si terrà il convegno “Minori: Mare dentro, male fuori” organizzato dal Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, prof. Samuele Ciambriello, d’intesa con la Conferenza nazionale dei Garanti territoriali delle persone private della libertà e l’Ordine degli Assistenti Sociali della Campania.

Dopo i saluti istituzionali del Presidente della Consiglio regionale della Campania Gennaro Oliviero, della Presidente dell’Ordine degli Assistenti Sociali Gilda Panico, e dal membro del Coordinamento della Conferenza nazionale dei Garanti territoriali Bruno Mellano, il Garante Ciambriello presiederà la prima sessione di lavori che verterà sulla Giustizia Minorile.

In questa sessione interverranno il Capo dipartimento di giustizia minorile e di comunità Antonio Sangermano e Magistrati, come Margherita Di Giglio, Piero Avallone e Maria De Luzenberger. Inoltre, prenderanno la parola Tonino Palmese Presidenze Fondazione Polis, Silvia Ricciardi Presidente Associazione Jonathan, e la docente universitaria Lucia Risicato.

Dopo questa prima parte, i lavori continueranno alle ore 12.00 e saranno presieduti dal Garante dei detenuti della regione Toscana Giuseppe Fanfani. Interverranno il Direttore del Centro per la Giustizia Minorile della Campania, Nicola Palmiero, il componente del Collegio del Garante nazionale di diritti delle persone private della libertà personale Mario Serio, la Procuratrice Patrizia Imperato, la Direttrice Ufficio di servizio sociale per i minorenni della Campania Carmela Ianniello, la referente Antigone Campania Marika La Pietra, e le docenti universitarie Veronica Valenti e Manuela Siniscalco.

La seconda sessione del Convegno, a partire dalle ore 15.30, sarà presieduta dalla Garante dei diritti dei detenuti del comune di Roma Valentina Calderone, dove si parlerà del disagio, devianza e microcriminalità.

Interverranno il Tesoriere del Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali Anna Ansalone, la Presidente del tribunale per i minorenni di Napoli Paola Brunese, la Vicepresidente dell’Ordine degli Assistenti sociali della Puglia Valentina Farina, il Garante per l’infanzia e adolescenza della Campania Giovanni Galano, e rappresentanti di associazioni e comunità per minori Don Luigi Merola e Padre Jonny Morello.

“La giustizia minorile è in crisi. Si è avviata verso un modello criminalizzante, carcero centrico, e purtroppo, priva di prospettive.

Da ottobre ad oggi c’è stato un aumento di più di 200 adolescenti minori entrati negli Istituti Penitenziari Minorili. Se nelle carceri c’è solo la custodia aumenta il malessere e il malessere è stato registrato anche attraverso atti di protesta che hanno coinvolto quasi tutta la totalità degli Istituti italiani, addirittura sfociando anche in fughe da alcuni Istituti minorili. Il convegno è una riflessione a livello nazionale su come vivere dignitosamente all’interno delle carceri e come superare la custodia per promuovere sempre di più l’accudimento. Esperienze e buone prassi a confronto che dimostreranno, durante la giornata del convegno, come sia importante negli Istituti, non solo custodire ma accudire, e come sia importante anche la prevenzione, per evitare che dal disagio si passi alla devianza e dalla devianza si passi alla microcriminalità.”, così il Garante campano delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale Samuele Ciambriello.