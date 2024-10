Napoli, blitz dei vigili: sequestrata merce contraffatta per 40mila euro Individuato un deposito clandestino alla Vicaria

Operazione anti-abusivi alla Vicaria: la Polizia locale di Napoli, durante un intervento in Via Firenze nei pressi di Corso Novara, ha individuato uno straniero che scaricava merce contraffatta in un deposito.

Alla vista degli agenti, l'uomo si è dato alla fuga attraverso un’uscita secondaria, facendo perdere le proprie tracce. Il locale è stato sequestrato: all'interno sono stati rinvenuti circa mille capi di abbigliamento contraffatti.

Il valore commerciale stimato della merce sequestrata, se immessa sul mercato parallelo, è di circa 40mila euro. Sono attualmente in corso ulteriori accertamenti per stabilire le responsabilità legali del proprietario del deposito.