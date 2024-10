Casalnuovo, Marigliano e Acerra: carabinieri alla ricerca di armi e droga In campo i militari del reggimento Campania

I carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna con il prezioso contributo dei militari del reggimento Campania hanno setacciato le strade delle cittadine di Casalnuovo, Marigliano e Acerra. Obbiettivo, armi e droga. Teatri delle operazioni, le aree comuni delle palazzine popolari.



Durante le perquisizioni i carabinieri hanno rinvenuto in un’area comune dell’isolato 3 di Casalnuovo a viale dei Pini - 100 dosi di cocaina, 2 dosi di hashish, 1 dose di marijuana e 1 proiettile calibro 357 magnum.



A Marigliano, invece, in un immobile di via Pontecitra, i militari hanno rinvenuto e sequestrato 22 proiettili calibro 7,65, 9 panetti di hashish per un peso di 890 grammi, 3 cartucce calibro 12 e 7 proiettili calibro 6,35.



L’arresto ad Acerra. I carabinieri perquisiscono l’abitazione del 52enne del posto già noto alle forze dell’ordine. In casa vengono rinvenute e sequestrate 30 dosi di crack pronte per la vendita al dettaglio. L’uomo è in attesa di giudizio. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni