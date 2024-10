Campania flagellata dal maltempo, disagi e allagamenti a Napoli e provincia Giornata nera per i trasporti

Campania flagellata dal maltempo, disagi e allagamenti in tutta Napoli e provincia. Giornata nera per i trasporti, con le scale della stazione metro Municipio che si trasformano in cascate e la pioggia all’interno dei vagoni della Circumvesuviana. Borrelli (Avs): “Un disastro che si ripete a ogni pioggia per mancata manutenzione, sicurezza del territorio sia priorità”

Disagi e allagamenti nelle strade di tutta Napoli e provincia per colpa del maltempo che da oltre 24 ore si abbatte incessante. A Napoli diverse strade sono state letteralmente sommerse, in particolare a Scampia e a San Giovanni a Teduccio, dove risulta complicato transitare sia a piedi che con le auto, così come accaduto a Sant’Antonio Abate. Violenti i temporali nella zona sorrentina, con allagamenti da Castellammare a Sorrento, dove le rampe che collegano il porto al centro cittadino si sono trasformate in vere e proprie cascate. Stessa sorte per la scalinata della linea 6 della metropolitana di Napoli, stazione Municipio, forse più simile ad un torrente in piena.

Forti i disagi nel settore trasporti, in particolare per chi è capitato sui vagoni della Circumvesuviana con infiltrazioni. Gocciolamenti e ampie pozze d’acqua si sono formate in alcuni treni in servizio. Tutti gli allagamenti e disagi documentati con tantissimi video che i cittadini hanno recapitato al deputato Francesco Emilio Borrelli. Numerosi i danni anche sull’isola di Ischia, con allagamenti a strade ed esercizi commerciali.

“Un disastro che si ripete a ogni pioggia. Da tempo chiedo che la messa in sicurezza del territorio diventi una priorità dell’agenda politica, così non si può andare avanti. In queste ore Napoli ospita il G7 della Difesa, ma siamo in una città incapace di difendersi anche dai più semplici fenomeni naturali. A ogni pioggia, anche di lieve intensità, contiamo danni ingenti.

Strade allagate, tombini che saltano, interruzioni ai servizi pubblici, un disastro figlio della mancata manutenzione e della pessima programmazione che non tiene conto del cambiamento climatico. Solo poche ore fa a Torre del Greco si è sfiorata la tragedia. Una palazzina, già pericolante, è crollata sotto la pioggia incessante. Basta tragedie, si garantisca sicurezza ai cittadini”. Così Francesco Emilio Borrelli, deputato di alleanza Verdi – Sinistra.