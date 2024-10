Minaccia di farsi saltare in aria: terrore ai Quartieri Spagnoli L'uomo è stato bloccato dopo un blitz in casa della Polizia

Dopo l’irruzione in casa, gli agenti lo hanno bloccato e caricato su un’ambulanza, in evidente stato di agitazione. Momenti di autentico terrore quelli vissuti nel primo pomeriggio ai Quartieri Spagnoli di Napoli.

Un uomo, residente in via Girardi, ha minacciato di farsi saltare in aria utilizzando una bombola del gas, barricandosi nell’abitazione. Scattato l’allarme, sul posto sono accorsi Polizia e vigili del fuoco. L’intera zona è stata cinturata, sotto lo sguardo sorpreso e preoccupato di turisti e residenti.

Gli agenti si sono introdotti dentro casa: un blitz in piena regola, durato pochi istanti, decisivi per bloccare l’uomo che poi è stato portato via.