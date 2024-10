Furto notturno in un cantiere: carabinieri arrestano ladro L'uomo stava smontando alcuni pezzi dell'impalcatura di un ponteggio

Nella notte i carabinieri sono intervenuti a Mugnano di Napoli per la segnalazione di un furto in atto nel cantiere edile di via Colombo. Sul posto i militari hanno sorpreso un uomo mentre stava smontando delle parti dell’impalcatura di un ponteggio. Alla fine ha tentato di scappare ma dopo un breve inseguimento a piedi è stato bloccato. L’arrestato è in attesa di giudizio.