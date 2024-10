Il violento nubifragio a Ischia: Borrelli porta il caso in Parlamento Sotto accusa la commissione speciale sui rischi idrogeologici

Un violento nubifragio mette in ginocchio Ischia. Borrelli in Parlamento sulla commissione speciale sui rischi idrogeologici: “Invece di mettere in sicurezza il territorio si politicizzano le emergenze mettendo in discussione le evidenze scientifiche”

Nella serata di ieri, 22 ottobre, un violento nubifragio si è abbattuto sull’isola d’Ischia, più volte interessata da fenomeni idrogeologici come la frana che colpì Casamicciola, trasformando le strade in fiumi in piena.

Il deputato di alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli è intervenuto nell’aula del Parlamento in merito alla questione e sulla approvazione della proposta dell’istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull'attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2019:

“Nonostante la riduzione di parlamentari vi è un’ipertrofia di commissioni speciali che pongono come unico obiettivo quello di confutare le teorie scientifiche politicizzando questioni emergenziali creando dibattiti atti a produrre consensi invece di mettere in moto la macchina degli interventi.

Che senso ha poi realizzare una commissione speciale che si occupa di un fenomeno noto e perdipiu' solo dal 2019? Per combattere il dissesto idrogeologico bisogna finanziare la messa in sicurezza e la manutenzione dei territori.

La questione climatica, con i cambiamenti in atto dovuto all’opera dell’uomo, e la crisi idrogeologica, si guardi all’acquazzone che ha colpito violentemente Ischia in queste ore e che avrebbe potuto arrecare danni irreparabili o vittime come già avvenuto in passato o alla continua emergenza in Emilia Romagna, dovrebbero far innescare un senso di responsabilità nei confronti dei cittadini e dei territori mentre invece non si fa altro che dibattere continuando a procrastinare ciò che andrebbe fatto subito.”