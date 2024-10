15enne accoltellato a Casoria, il prefetto in città: "Serve un segnale forte" Comitato per l'ordine pubblico convocato in Comune: timori per le baby gang

Dopo il grave episodio di cronaca, con un 15enne accoltellato nei pressi di un centro commerciale, si è riunito a Casoria il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica convocato dal prefetto di Napoli, Michele di Bari. Presenti, tra gli altri, i vertici delle forze dell'ordine, il sindaco Raffaele Bene e il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, Maria Antonietta Troncone.

Il prefetto ha evidenziato come, "se pur gli indici di delittuosità riguardanti il comune di Casoria risultino nel complesso stabili, urgono azioni incisive e convergenti da parte di tutte le forze in campo, al fine di fornire alla popolazione un segnale forte e deciso della presenza dello Stato sul territorio, di fronte a gravissimi episodi che dimostrano una deriva valoriale in alcune categorie di giovani, particolarmente inclini alla violenza", le parole del prefetto di Bari.

Sono stati pianificati ulteriori, mirati servizi di controllo e prevenzione da parte delle forze dell'ordine anche con modalità "Alto impatto" volte a contrastare e prevenire, nei luoghi di maggior aggregazione - quali quello dove si è verificato l'accoltellamento - ogni fenomeno criminale tra cui anche il traffico di sostanze stupefacenti. Appare importante, inoltre, per supportare l'attività delle forze dell'ordine il concorso della polizia locale impegnata sul territorio.

Il sindaco, nel ringraziare il prefetto "per la presenza e la vicinanza al Comune di Casoria", ha assicurato il "puntuale impegno del comando di Polizia locale e la particolare attenzione nella realizzazione dei progetti di videosorveglianza per il controllo del territorio che possono accrescere notevolmente la sicurezza dei luoghi e facilitare l'attività investigativa delle forze dell'ordine. Il prefetto ha ribadito l'attenzione per il territorio in questione, testimoniata anche dall'incessante attività svolta sul versante dell'antimafia con l'adozione, nel corso del 2024, di 8 interdittive nei confronti di altrettanti ditte operanti soprattutto nel settore delle costruzioni e dei rifiuti. Ha rappresentato inoltre che si terrà un ulteriore riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, al fine di un aggiornamento rispetto alle iniziative adottate. Al termine del comitato il prefetto ha incontrato il padre del minorenne ferito lo sorso 21 ottobre per testimoniare la sua vicinanza e per porgere al giovane i migliori auguri di pronta guarigione".