Mezzi pesanti e auto fuorilegge, multe e sequestri in vari quartieri di Napoli Task force della Municipale con Polizia, Anm e Direzione trasporti

Controlli su strada intensificati da parte del Reparto investigativo centrale e del Gruppo d'intervento territoriale motociclisti della Polizia locale di Napoli.

Nel corso dei controlli sul trasporto merci, eseguiti in collaborazione con la Direzione generale dei trasporti del Sud, sono stati esaminati circa venti mezzi pesanti, con particolare attenzione al rispetto delle normative sul riposo obbligatorio e la documentazione necessaria. Tra le infrazioni riscontrate, è emerso il mancato rispetto del riposo giornaliero da parte di autotrasportatori, tra cui un conducente ucraino su mezzo polacco e un autotrasportatore rumeno, entrambi multati. Inoltre, un vettore portoghese è stato sanzionato con un fermo amministrativo del mezzo per trasporto internazionale senza licenza valida.

Parallelamente, nel quartiere Chiaia in piazza Sannazaro, sono stati controllati complessivamente 43 veicoli. Di questi, 2 sono stati sequestrati e 4 sottoposti a fermo amministrativo per violazioni di vario tipo, tra cui la mancata assicurazione e l’assenza di revisione.

In un’altra operazione di sicurezza stradale, il personale dell'Unità Operativa Chiaia, in collaborazione con i Nibbio della Polizia di Stato e con l'Azienda Napoletana di Mobilità (ANM), ha effettuato complessivamente 81 verbali per infrazioni che includevano soste irregolari e mancanza di documentazione obbligatoria. Le attività si sono concentrate nelle aree di via San Carlo, via Santa Brigida e via Posillipo.

Infine, l'Unità specialistica IAES-Investigativa Centrale, impegnata in controlli per la prevenzione di reati predatori nell’area di piazza Garibaldi, ha fermato un individuo in possesso di banconote false. L'uomo è stato denunciato a piede libero, mentre il denaro è stato sequestrato su disposizione del magistrato di turno.