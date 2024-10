Stazione di Napoli centrale ai raggi x: arrestato un 38enne Ecco che cosa è accaduto

La polizia ha arrestato un 38enne per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Nello specifico, gli agenti del compartimento polizia ferroviaria Campania, nel corso del servizio di vigilanza all’interno della stazione ferroviaria di Napoli Centrale per la prevenzione e repressione dei reati, hanno notato un viaggiatore che, una volta sceso dal treno, in evidente stato di agitazione psicofisica, si è diretto verso l’area interna della stazione interdetta agli utenti.

L'uomo già invitato alla calma e ad uscire dai militari dell’esercito Italiano, nonostante l’intervento dei poliziotti ha continuato a rifiutarsi inveendo contro di loro e proferendo frasi oltraggiose.

Pertanto, gli operatori hanno lo hanno condotto presso gli uffici Polfer dove lo stesso ha dapprima tentato di darsi alla fuga per poi scagliarsi contro di loro finché non è stato bloccato dopo una colluttazione. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato dal personale operante.

Ancora, nella mattinata odierna, gli operatori della polizia ferroviaria hanno identificato complessivamente 611 persone, di cui 138 con precedenti di polizia, e controllato 208 bagagli.