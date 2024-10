Mercato e via Foria a Napoli: intensificati i controlli della polizia In azione i Nibbio e il reparto prevenzione crimine Campania

La polizia ha intensificato i controlli nelle zone di piazza Mercato e via Foria. In particolare, i Nibbio dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, con la collaborazione del reparto prevenzione crimine Campania, di personale della polizia locale ed il supporto della squadra cinofili dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, hanno svolto un articolato controllo delle arterie che compongono le aree in questione volto al contrasto dei fenomeni di illegalità diffusa.

Nel corso dell’attività sono state identificate 289 persone, di cui 104 con precedenti di polizia, controllati 193 veicoli, di cui 13 sottoposti a sequestro amministrativo, e contestate 38 violazioni del codice della strada.

Infine, gli operatori hanno sanzionato amministrativamente una persona per detenzione illecita di sostanza stupefacente per uso personale poiché trovata in possesso di circa 2 grammi di marijuana.