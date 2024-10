Quartieri Spagnoli, sorpreso con una pistola a salve: denunciato un minore Nei guai un 15enne napoletano

La polizia nell'ambito dei servizi predisposti dalla questura di Napoli, anche volti al contrasto del possesso di armi da parte dei minori, ha intensificato i controlli nella zona dei Quartieri Spagnoli.

In particolare, gli agenti del commissariato Montecalvario, nel transitare in vico Paradiso, hanno notato un giovane che, una volta introdottosi furtivamente all’interno del parco dei quartieri spagnoli, ha raccolto un oggetto da terra per poi nasconderlo nella cinta dei pantaloni.

Gli operatori, tempestivamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato l'uomo trovandolo in possesso di una pistola a salve calibro 8 marca Bruni con 2 cartucce a salve dello stesso calibro, per tali motivi, l’indagato, identificato per un 15enne napoletano, è stato denunciato dal personale operante per porto di armi ed oggetti atti ad offendere. Lo stesso è stato successivamente affidato ai genitori.