Truffa del finto maresciallo finisce male: arrestato 44enne Nel mirino una donna di 87anni: avevano tentato di spillarle soldi millantando l'arresto del nipote

La truffa del finto maresciallo e il nipote arrestato per un incidente stradale. La storia si ripete ma questa volta ha un lieto fine. Siamo a Ercolano e la vittima della truffa ha 87 anni. La richiesta di aiuto al 112 parte dalla figlia dell'anziana signora. La donna appena arrivata a casa intuisce la truffa. I carabinieri corrono per raggiungere l'appartamento, il truffatore sta arrivando. I militari si appostano sul pianerottolo e passano pochi minuti quando un uomo arriva e bussa alla porta dell'87enne. La vittima, intanto, é sempre al telefono con una persona. Questo stratagemma è utilizzato dai truffatori per confondere la vittima e per non farle chiedere aiuto. Ad aprire è la figlia della vittima che - secondo le indicazioni ricevute dal 112 - consegna un sacchettino al truffatore. Intervengono i carabinieri e l'uomo - è un 44enne napoletano già noto alle forze dell'ordine - tenta di fuggire. Il 44enne viene però bloccato e arrestato. Perquisito, viene trovato in possesso di 2 smartphone che vengono sequestrati. Trovato e sequestrato anche lo scooter che l'uomo aveva utilizzato. L'arrestato è in attesa di giudizio