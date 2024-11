Controlli a Napoli, sequestrati 30 chili di alimenti senza tracciabilità Task force dell'Asl con Polizia e Carabinieri. Soddisfatto il direttore Verdoliva

Controlli per la sicurezza alimentare, proseguono i controlli dell'Asl Napoli 1 Centro: attività concentrate in zona Vomero (con l’ausilio della Polizia di Stato) ed in piazza Carità e aree limitrofe (con ausilio dell'Arma dei Carabinieri). I controlli hanno visto in campo 34 unità (di cui 4 medici veterinari, 14 medici igienisti e 16 tecnici della prevenzione).

Sono stati ispezionati 10 esercizi (di cui 8 ristoranti e 2 bar con somministrazione). Sospesa una cucina ed un locale in via Luca Giordano ed un ristorante cinese in via del Chiostro.

Complessivamente sono state elevate 42 prescrizioni e 7 verbali per oltre 10mila euro, con il sequestro di circa 30 chili di generi alimentari privi di tracciabilità.

"Un lavoro straordinario - commenta il direttore generale Ciro Verdoliva - che proseguirà nei prossimi week end e che, ancora una volta, ci ha consentito di far valere le leggi sulla sicurezza alimentare a tutela dei cittadini, ma anche dei tantissimi esercenti che rispettano le regole e che sono vittime di una concorrenza sleale".