Porta Nolana a Napoli: sopreso a cedere droga e arrestato La polizia ammanetta un 40enne

La polizia ha arrestato per detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti un 40enne nigeriano irregolare sul territorio nazionale, con precedenti di polizia, anche specifici.

In particolare, gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato,nel transitare in via Soprammuro all’angolo con vico Rotto al Lavinaio, hanno notato un giovane confabulare con fare circospetto con un soggetto a cui, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa dopo averla prelevata dall’interno ruota di un’auto parcheggiata poco distante.

Pertanto, gli operatori sono tempestivamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso ed hanno bloccato il prevenuto trovandolo in possesso di 11 involucri di cocaina e di 35 euro suddivisi in banconote di diverso taglio, chiaro provento dell’attività delittuosa perpetrata; l’acquirente, invece, è stato trovato in possesso della dose appena acquistata e, per tali motivi, è stato sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanza stupefacente per uso personale.