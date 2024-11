Napoli: parcheggiatori abusivi e sosta selvaggia, controlli a tappeto dei vigili Multe e denunce tra Arenella, Chiaia, Fuorigrotta, San Ferdinando e Vicaria

Nel quartiere Arenella, l’unità operativa motociclisti della Polizia locale ha svolto una serie di controlli su strada in piazza Canneto. Al setaccio 47 veicoli: 8 sono stati sequestrati e 6 sottoposti a fermo amministrativo, di cui 4 affidati al custode-acquirente. Inoltre, sono state prelevate con carro attrezzi le auto rinvenute in sosta vietata.

Le violazioni contestate, 30 in totale, hanno riguardato principalmente la mancanza di copertura assicurativa obbligatoria, guida senza patente, mancato utilizzo del casco e altre irregolarità amministrative. Tre patenti sono state ritirate e una persona è stata deferita all’autorità giudiziaria.

Parallelamente, è stata condotta un’operazione di polizia giudiziaria per contrastare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi nei quartieri Chiaia, Fuorigrotta, San Ferdinando, San Giuseppe e Vicaria. Sono stati emessi ordini di allontanamento e comminate sanzioni amministrative per l’esercizio abusivo della professione, in particolare a cinque individui, di cui uno recidivo.

Infine, nell’ambito delle attività di tutela degli animali, l’unità operativa Avvocata è intervenuta per mettere in salvo un pappagallino, detenuto illegalmente in piazza del Gesù. Il volatile, privato delle penne remiganti e senza cibo né acqua, era utilizzato per svolgere attività per lucro dal proprietario, già noto per precedenti simili. L’animale è stato affidato al presidio veterinario "Frullone" e il proprietario è stato denunciato per maltrattamento animale, oltre a ricevere una sanzione amministrativa di 1200 euro.