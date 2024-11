Omicidio Maimone, il baby killer: "Durante la lite c'era un'altra pistola" La versione di Valda, accusato di aver ucciso il ragazzo nella zona degli chalet di Mergellina

"Ho sparato e sono fuggito perché ho sentito altri colpi di pistola. Non so come sia morto Francesco Pio Maimone. Chiedo scusa alla famiglia". E' la versione che Francesco Pio Valda, il giovane accusato di aver ucciso il 18enne pizzaiolo dopo una lite nella zona degli chalet di Mergellina, ha fornito in aula.

Secondo la versione dell'indagato ci sarebbe stata un'altra arma sul luogo dell'omicidio: "Ci fu una discussione con un altro gruppo, mi intromisi per calmare gli animi, ma la situazione prese un'altra piega. Allora sono fuggito perché sentii degli spari. Io non volevo litigare con nessuno" la versione di un altro imputato, Giuseppe Perna, durante il procedimento in Corte d'appello.

Tra due settimane si torna in aula per la requisitoria del pm Antonella Fratello.