Progetto Cisl "Insieme per Caivano", Manfredi: Presidio di legalità e lavoro La soddisfazione del sindaco della città metropolitana di Napoli

"Sono felice di essere qua, oggi, insieme con la comunità di Caivano, per l’apertura di questo presidio di legalità e lavoro, che vede la partecipazione di giovani, donne, lavoratrici e lavoratori, pensionati, parti sociali, istituzioni, mondo della scuola e dell’associazionismo, con l’obiettivo di fare rete per lo sviluppo del territorio".

Così il sindaco della città metropolitana di Napoli, Gaetano Manfredi, che ha partecipato, quest’oggi, all’inaugurazione del progetto “Insieme per Caivano, dalla legalità al lavoro” incardinato nella nuova sede della Cisl in piazzetta Russo nel comune a nord di Napoli, evento che ha visto la presenza anche del segretario generale della confederazione, Luigi Sbarra.

"Per questo – ha proseguito Manfredi - voglio ringraziare il segretario nazionale Sbarra, la commissione straordinaria che guida Caivano, coordinata dal prefetto Filippo Dispenza, oggi presente con Maurizio Alicandro, don Maurizio Patriciello, guida spirituale di questa grande comunità, e tutte le istituzioni che hanno contribuito alla realizzazione di questo presidio e che continueranno a fornire, in futuro, il loro sostegno”.

Sotto il profilo del mercato del lavoro oggi Caivano presenta valori sensibilmente più bassi rispetto al resto della città metropolitana e della regione Campania: nel 2021 un tasso di occupazione della popolazione pari al 32,9%, cinque punti in meno rispetto alla media della regione e 13 punti in meno rispetto a quella nazionale, dato che si amplifica se si prende come riferimento l’occupazione femminile. E ciò anche a causa dell’influenza delle organizzazioni criminali sul tessuto economico e produttivo del territorio.

Il presidio che nasce oggi, quindi – ha concluso il sindaco Manfredi - va a rafforzare l’azione e l’impegno che le istituzioni e le forze sane della società stanno mettendo in campo per il rilancio di quest’area, che è composta per la stragrande maggioranza da cittadini perbene che hanno voglia di riscatto e di legalità, nella consapevolezza che la prima arma contro la criminalità è proprio il lavoro. Anche noi, come Città Metropolitana di Napoli, stiamo ponendo in essere un intenso programma di sviluppo che investe le infrastrutture, la mobilità sostenibile, l’edilizia scolastica, l’ambiente e tutti i settori di competenza dell’Ente, proprio per determinare le condizioni affinché possa crearsi lavoro sano e duraturo. E sono sicuro che, tutti insieme, riusciremo a dare a questo territorio il futuro che merita, un futuro di crescita nella legalità".