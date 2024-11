Viola il divieto di avvicinamento alla ex, la figlia chiama il 112: arrestato Scattano le manette ai polsi di un 54enne

A pochi giorni dal 25 novembre, giornata contro la violenza sulle donne, i carabinieri della sezione radiomobile di Castellammare di Stabia hanno arrestato un 54enne del posto già noto alle forze dell’ordine.



Avrebbe dovuto rispettare il divieto di avvicinamento alla ex moglie imposto dal tribunale ma, in serata, si è presentato davanti casa della donna



Pretendendo di recuperare alcuni oggetti personali, ha iniziato a discutere con la sua ex. La vittima, spaventata, non è riuscita a comporre il 112. Per lei l’ha fatto la figlia 21enne, testimone inerme dell’ennesima lite tra i due genitori.



I militari sono arrivati immediatamente. L’uomo è finito in manette ed è ora ai domiciliari, in attesa di giudizio. Per la vittima solo uno spavento.