Napoli, sorpreso a cedere metadone: arrestato dalla polizia In manette un un 47enne di origine cinese irregolare sul territorio nazionale

La polizia ha arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale un 47enne di origine cinese irregolare sul territorio nazionale e con precedenti, anche specifici.

In particolare, un agente del commissariato Vicaria-Mercato, libero dal servizio, nel transitare in via Carriera Grande all’angolo con via Alfonso D’Aragona, ha notato un uomo che, in cambio di denaro, ha consegnato qualcosa ad una persona che si è poi allontanata frettolosamente.

Pertanto, l’operatore, senza mai perderlo di vista, ha immediatamente contattato i poliziotti del locale commissariato che sono tempestivamente intervenuti e lo hanno bloccato, non senza difficoltà, trovandolo in possesso 6 bottigliette di metadone e di 190 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio, chiaro provento dell’attività delittuosa perpetrata. Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.