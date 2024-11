Lacco Ameno: sorpreso con la droga e arrestato Nei guai un 52enne alla guida di uno scooter

La polizia ha arrestato un 52enne napoletano con precedenti, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del commissariato di Ischia, nel transitare in via Rosario nel comune di Lacco Ameno, hanno notato uno scooter con a bordo un uomo che, alla loro vista, ha accelerato la marcia per eludere il controllo.

Gli operatori, tempestivamente intervenuti, lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di 4 involucri di cocaina. Pertanto, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, gli operatori hanno esteso il controllo presso l’abitazione del predetto dove hanno rinvenuto altre confezioni della stessa sostanza per un peso complessivo di circa 11 grammi, due bilancini di precisione e 300 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio, un proiettile calibro 6,35 e diverso materiale per il confezionamento della droga.