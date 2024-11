Lotta al traffico di droga, carabinieri arrestano due pusher nel Napoletano L'operazione dei militari del Nucleo operativo e radiomobile di Castello di Cisterna

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Castello di Cisterna hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 41enne e un 50enne, entrambi già noti alle forze dell'ordine. Si tratta di Salvatore Di Biase e Mario Iovino, sorpresi in un appartamento mentre confezionavano stupefacenti. Sono state sequestrate 160 dosi di cocaina e 121 di crack per complessivi 260 grammi di droga. Nell'abitazione anche una busta contenente 159 grammi di sale di crack e alcune pietre grezze di stupefacente ancora da tagliare e dosare. I due pusher sono finiti in carcere, in attesa di giudizio.