Contrasto ai parcheggiatori abusivi: in 46 denunciati a Napoli Operazione della polizia locale e delle forze dell'ordine

Continua l'attività di prevenzione e contrasto al fenomeno dei parcheggiatori abusivi posta in essere dal Comando della Polizia locale di Napoli, in attuazione di quanto pianificato in seno al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto di Napoli Michele di Bari. Il Comando di Polizia locale con la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri e gli ausiliari dell'Anm, azienda del trasporto pubblico del Comune di Napoli, ha svolto, nella settimana tra il 4 e il 9 novembre, diversi controlli nelle aree del lungomare, centro storico, Ponticelli, Fuorigrotta, Chiaiano, Vomero e zona ospedaliera. Sono stati sanzionati 24 parcheggiatori abusivi e 46 sono stati denunciati per recidiva. I controlli, fa sapere la Prefettura di Napoli, "continueranno nei prossimi giorni e nelle prossime settimane, al fine di contrastare efficacemente ogni forma di illegalità".