Spintona e rapina una donna: bloccato e arrestato da polizia Le manette sono scattate ai polsi di un 18enne

La polizia ha arrestato per rapina un 18enne di origini marocchine con precedenti. In particolare, gli agenti del commissariato di Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso Umberto I, hanno notato una donna che, chiedendo aiuto, stava inseguendo un uomo.

Gli operatori, immediatamente intervenuti, hanno bloccato il giovane accertando che lo stesso, poco prima, dopo aver spintonanto la donna le aveva asportato il cellulare. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato dal personale operante, mentre la refurtiva, restituita alla legittima proprietaria.