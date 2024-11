Sorpreso a cedere droga al corso Garibaldi: arrestato dalla polizia In manette un 52enne algerino irregolare sul territorio nazionale

La polizia ha arrestato per detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti un 52enne algerino irregolare sul territorio nazionale e con precedenti.

In particolare, gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare lungo corso Garibaldi all’angolo con via Marco di Lorenzo, hanno notato un uomo avvicinarsi con fare guardingo ad un’autovettura con a bordo un soggetto al quale, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa.

Pertanto, gli operatori sono prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso ed hanno bloccato sia il conducente, che è stato trovato in possesso di 5 involucri di cocaina del peso di 1,5 grammi circa, sia il prevenuto che è stato trovato in possesso di 315 euro suddivisi in banconote di diverso taglio, chiaro provento dell’attività delittuosa.

Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato dal personale operante, mentre l’acquirente sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.