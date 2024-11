Scampia, armi e droga: controlli straordinari della polizia In manette un 50enne per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, porto abusivo di armi

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del Commissariato Scampia, nel transitare in via Federico Fellini, hanno controllato la vettura di un uomo al cui interno hanno rinvenuto due pistole calibro 7,65, risultate provento di furto, con 24 cartucce e numerose dosi di eroina per un peso complessivo di 67 grammi circa.

Ancora, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, gli operatori hanno esteso il controllo presso la sua bitazione dove hanno rinvenuto un telecomando di uno scooter. Pertanto, i poliziotti hanno controllato il mezzo in questione in cui hanno trovato un lampeggiante in uso alle forze di polizia accertando, altresì, che il mezzo era provento di furto.

Per tali motivi, l’indagato, identificato per il 54enne napoletano con precedenti, è stato tratto arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, porto abusivo di armi, relativo munizionamento e ricettazione delle stesse ed associato nella casa circondariale di Napoli Poggioreale a disposizione della competente autorità giudiziaria.