Napoli, rapina un portafoglio e scappa: arrestato dalla polizia Le manette sono scattate ai polsi di un 24enne del Gambia

La polizia ha arrestato per rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale un 24enne del Gambia con precedenti di polizia anche specifici.

In particolare, gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Capuana hanno notato un soggetto che stava aggredendo fisicamente un uomo per asportagli il portafogli.

L’aggressore alla vista dei poliziotti si è dato alla fuga ma è stato raggiunto e, non senza difficoltà, bloccato.

Gli operatori hanno controllato l’uomo che è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico e del portafogli asportato poco prima; accertando, altresì, che lo stesso era già sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.