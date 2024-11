Ferrante: cantieri più sicuri e nuove norme per prevenire incidenti "La prevenzione degli incidenti e la cultura della sicurezza stradale sono principi fondamentali"

"La prevenzione degli incidenti e la cultura della sicurezza stradale sono principi fondamentali che, per essere attuati, richiedono il massimo impegno. Riuscire a salvare anche una sola vita è un obiettivo che merita ogni sforzo da parte di tutti gli attori coinvolti. In particolare, il tema dell'incidentalità stradale in corrispondenza dei cantieri è all'attenzione del Mit, impegnato a migliorare le condizioni delle infrastrutture e a rafforzare la normativa di settore".

Lo ha dichiarato il deputato e sottosegretario al Mit, Tullio Ferrante, intervenuto oggi al seminario sulla sicurezza nei trasporti su strada, organizzato dal gruppo piccola industria dell’unione industriali di Napoli in collaborazione con la direzione nazionale Campania dell'Inail.

"Questo Governo - ha continuato Ferrante - sta mettendo a terra un grande piano di investimenti sulle infrastrutture stradali pari a 22 miliardi di euro, destinati ad aprire i 'cantieri del futuro', sempre più performanti anche sui profili della sicurezza.

Al contempo abbiamo messo in campo la revisione del codice della strada, che contiamo di portare in Senato la prossima settimana, intervenendo sui fattori più critici che causano incidenti al fine di consegnare alle forze dell’ordine uno strumento più moderno ed efficace.

A ciò si aggiunge il piano nazionale sicurezza stradale elaborato dal Mit che traccia la rotta da seguire per dimezzare le vittime entro il 2030, con l'obiettivo sfidante di azzerarle nel medio termine: un traguardo a cui non dobbiamo mai smettere di puntare", ha concluso il Sottosegretario.