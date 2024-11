Scampia, sorpreso con soldi e droga: arrestato un 46enne Lotta al consumo e spaccio di sostanze stupefacenti a Napoli

La polizia ha arrestato un 46enne napoletano con precedenti anche specifici, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Federico Fellini, hanno notato un uomo che, con fare circospetto, in cambio di una banconota ha ceduto qualcosa a un giovane a bordo di uno scooter, che si è poi allontanato frettolosamente.

I poliziotti, tempestivamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto e bloccato l'uomo, trovandolo in possesso di 14 bustine di marijuana del peso di circa 17 grammi, 9 stecche di hashish del peso di circa 19 grammi, 25 dosi di cocaina del peso di circa 25 grammi, 12 involucri di crack del peso di circa 4 grammi e 290 euro suddivisi in banconote di vario taglio, chiaro provento dell’attività delittuosa perpetrata.

Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato dal personale operante.