Infermeria cartomante prediceva malattie sul web: l'ASL apre un'inchiesta La vicenda è stata segnalata dalla pagina "Nessuno tocchi Ippocrate"

Un'infermeria in servizio al distretto sanitario dell'ASL Napoli 3 Sud è finita al centro di un'inchiesta interna per i filmati presenti sui suoi profili social. La vicenda è stata segnalata dalla pagina "Nessuno tocchi Ippocrate" nata per tutelare medici e paramedici. "La signora durante la sua attività di cartomante-sensitiva fa predizioni su tumori, parla di chemioterapia, invita la gente a fare prevenzione perché lei, nel futuro dei poveri malcapitati che abboccano, vede l'insorgenza di tumori": si legge sui post pubblicati da "Nessuno tocchi Ippocrate".

"Appena ricevuta copia della segnalazione riferita ai comportamenti osservati dalla dipendente, parallelamente alle iniziative già intraprese dalla direzione generale della Napoli 3 Sud" il distretto ASL di Torre Annunziata "ha prontamente avviato un'indagine interna al fine di verificarne il contenuto e all'esito adottare di concerto con le competenti strutture dell'Asl i provvedimenti opportuni e necessari. Nelle more dell'indagine, la direzione distrettuale ha prontamente provveduto alla sospensione, in via cautelare, delle attività di cure domiciliari da parte della stessa. Procedimento disciplinare in atto, ma la donna non è stata sospesa dal lavoro in attesa della relazione del servizio ispettivo Asl".