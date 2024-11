Uomo scaraventato sugli scogli, interviene il Coisp:"Sicurezza critica a Napoli" Fortunatamente il pronto intervento degli agenti del reparto Uopi ha evitato ulteriori conseguenze

Un cittadino italiano di 53 anni, come già riportato da noi stamane, ha seminato il panico tra i passanti sul lungomare di Napoli arrivando a scaraventare sugli scogli un ignaro passante colpevole solo di essersi trovato nel posto sbagliato nel momento sbagliato.

Fortunatamente il pronto intervento degli agenti del reparto Uopi ha evitato ulteriori conseguenze, traendo in arresto l'uomo finito poi in carcere. Sul gravissimo episodio è intervenuto il segretario generale provinciale del sindacato di polizia Coisp Giuseppe Raimondi: "L’episodio è la conferma di quanto sia critica la questione sicurezza a Napoli. Quanto avvenuto sul lungomare di Napoli, che si aggiunge alla emergenza minori nonché alla micro e macro criminalità, dimostra quanto la sicurezza debba essere necessariamente al centro delle attenzioni delle Istituzioni e del Governo in particolare.

Se da un lato questo quadro è preoccupante, dall’altro ci tranquillizza come l’apparato di sicurezza si sia rivelato, ancora una volta, efficace, tutto ciò però non può far passare in secondo piano la grave carenza di personale che affligge tutto il comparto sicurezza ma in modo sensibile quella partenopea che registra una carenza organica di circa 1000 poliziotti.

Abbiamo numerosi commissariati che a stento riescono a garantire la volante sul territorio e di sicuro il rinforzo che arriverà a dicembre servirà, a malapena, arginare solo i pensionamenti e qualche trasferimento ad altra provincia. Esortiamo quindi il governo ed il dipartimento a dimostrare, con i fatti, la vicinanza alle donne e agli uomini della polizia di stato di Napoli incrementando la questura di ulteriore personale giovane e non di prolungare a 70 anni l’età per la pensione evitando così le assunzioni.

Il mio personale ringraziamento - conclude il leader partenopeo del Coisp - va ai colleghi delle Uopi che ho il piacere di conoscere personalmente, i quali si sono brillantemente distinti in questa operazione che ha ricevuto il plauso anche dei cittadini presenti. Il tutto sarà sicuramente riconosciuto dal questore di Napoli Maurizio Agricola, molto attento a queste dinamiche che saprà ricompensare adeguatamente i suoi uomini che tanto lustro hanno portato alla nostra Amministrazione".