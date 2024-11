Napoli, Mercato: si dà alla fuga e aggredisce gli agenti: arrestato Le manette sono scattate ai polsi di un 36enne

La polizia ha arrestato per lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale un 36enne di origini senegalesi con precedenti. Lo stesso è stato, altresì, denunciato per ricettazione ed introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi.

In particolare, gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Tappia in direzione di corso Arnaldo Lucci, hanno notato un uomo che, alla loro vista, si è dato alla fuga a piedi.

I poliziotti, pertanto, lo hanno inseguito fino quando, giunto in via Cosenz, è stato raggiunto e bloccato dopo una colluttazione, inoltre, il prevenuto è stato trovato in possesso di una busta al cui interno sono stati rinvenuti 11 orologi di un noto marchio, di cui l’uomo non ha saputo giustificare la provenienza.