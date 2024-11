Trovato morto in falegnameria, gli investigatori seguono la pista dell'omicidio Il cadavere presentava ferite alla testa: si cerca l'arma del delitto

Carabinieri e Procura al lavoro per chiarire le cause della morte di Arturo Panico, il 71enne trovato senza vita in una falegnameria del quartiere Ponticelli di Napoli. L'uomo aveva evidenti ferite alla testa.

Già noto alle forze dell'ordine, pare avesse problemi di droga: gli investigatori non escludono che possa anche aver contratto debiti.

I carabinieri hanno passato al setaccio il locale è stato trovato il cadavere del falegname, originario di Sant'Anastasia.

Si cerca ancora l'arma del delitto, che non è stata identificata. Stando a quanto si apprende da fonti investigative, Panico ogni tanto bivaccava in zona. Aveva piccoli precedenti ma nessun legame con la criminalità organizzata.