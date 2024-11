Napoli: quartieri nella lente dei controlli dei carabinieri Riflettori puntati su Scampia, Mercato, San Lorenzo e San Pietro a Patierno

I carabinieri della compagnia Stella hanno setacciato le strade di Scampia e dei quartieri Mercato, San Lorenzo e San Pietro a Patierno.

I militari, con il prezioso contributo dei carabinieri del reggimento Campania e con il personale dell’Asl, hanno effettuato un servizio a largo raggio a 360°.



A Scampia i militari della locale stazione hanno arrestato un 66enne e suo figlio, 45enne. Entrambi sono del rione Don Guanella e sono già noti alle forze dell’ordine.

I due sono stati fermati a bordo di un’auto e trovati in possesso di 16 involucri con all’interno del cobret.

La perquisizione è stata estesa nell’abitazione dei 2 e lì sono stati rinvenuti e sequestrati altre 96 dosi di cobret, 1 panetto da 50 grammi di hashish, alcune stecche della stessa sostanza e 2 flaconi di metadone.

Trovati anche un bilancino di precisione e la somma di 700 euro. Gli arrestati sono in carcere. Blitz anche a via Eugenio Montale dove i carabinieri sono intervenuti nel complesso popolare “Case dei Puffi”. Quando i militari sono entrati in un’area parcheggio alcuni giovani lì presenti sono fuggiti. In un’intercapedine una pistola a salve calibro 8, sequestrata.

Controlli a San Pietro a Patierno dove i carabinieri hanno sequestrato e un'attività commerciale e 400 chili di alimenti.

Denunciati per evasione un 24enne di San Lorenzo e un 39enne del quartiere Mercato. Controlli anche al codice della strada durante i quali sono stati controllati 34 veicoli e denunciato un uomo per guida senza patente con recidiva nel biennio. Denunciato infine l’ennesimo parcheggiatore abusivo.