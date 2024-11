Parcheggiatori abusivi, controlli serrati nelle aree di sosta degli ospedali Task force di polizia locale, carabinieri e Anm

Continua la attività di prevenzione e contrasto al fenomeno dei parcheggiatori abusivi da parte della Polizia locale di Napoli, nella'mbito del piano di coordinamento disposto dalla Prefettura.

Tra il 18 e il 24 novembre scori, in azione la task force con vigili, carabinieri e personale Anm nel perimetro degli ospedali Cardarelli, Santobono, Monaldi e Cotugno e nelle aree circostanti, nei quartieri di Fuorigrotta (Piazzale Tecchio, Viale Kennedy, Parco S. Paolo, Viale Augusto, Via Coroglio), Barra, S. Carlo Arena, Chiaia, Secondigliano, Chiaiano e Centro Storico.

Sanzionate 15 persone sorprese a svolgere attività di parcheggiatori abusivi, 22 quelli denunciati per recidiva. Sono state inoltre controllate 86 persone, di cui 18 pregiudicati, 61 veicoli e 108 rimossi nonché elevati 62 verbali per violazioni al Codice della Strada.

Inoltre, gli ausiliari dell'ANM hanno accertati 834 violazioni nelle aree in concessione delimitate dalle strisce blu. In particolare, tra il 16 e il 22 novembre scorsi, sono stati elevati in totale 5242 verbali per violazioni al Codice della Strada, prelevati 298 veicoli, di cui 22 sganciati per l'arrivo del proprietario e rimossi ulteriori 70, rinvenuti in stato di abbandono.