Draga e sicurezza alimentare: scattano i controlli delle forze dell'ordine In campo anche ispettorato del lavoro e Asl

Gli agenti dei commissariati Vicaria-Mercato, San Giovanni-Barra, San Paolo, la Polizia Ferroviaria, i militari dell’arma dei carabinieri, gli operatori della guardia di finanza, con personale della polizia metropolitana, dell’ispettorato del lavoro, dell’Asl Napoli1 ed il supporto del reparto orevenzione crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nella stazione di Napoli centrale e aree limitrofe.

Nel corso dell’attività, sono state identificate 496 persone, di cui 51 con precedenti di polizia e 4 sanzionate amministrativamente per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale, controllati 51 veicoli e contestate 4 violazioni del codice della strada; sono stati, altresì, controllati 4 esercizi commerciali, ai cui titolari sono state imposte diverse prescrizioni ed elevate 4 sanzioni amministrative per un ammontare di circa 6000 euro.