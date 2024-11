Tre morti nello scoppio della fabbrica abusiva, il 38enne resta in carcere Autopsie per le giovani vittime, poi i funerali

Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Napoli ha confermato il fermo per il 38enne Pasquale Punzo, indagato per la deflagrazione della struttura di contrada Patacca ad Ercolano costata la vita a tre giovani.

L'inchiesta della Procura ipotizza i reati di omicidio volontario plurimo con dolo eventuale, detenzione e fabbricazione di materiale esplodente non convenzionale e anche il reato di caporalato.

La tragedia risale al 18 novembre scorso. Intanto sono in corso al Secondo Politclinico le autopsie sui corpi delle tre vittime: le gemelle Sara e Aurora Esposito, di 26 anni, e il 18enne Samuel Tafciu.