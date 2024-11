Fiamme in un edificio nella notte a Napoli: muore una giovane donna Indagini in corso da parte della polizia

Una giovane donna è stata rinvenuta cadavere a Napoli al settimo piano di un edificio a causa di un incendio divampato in una struttura ricettiva. Non si conoscono ancora le cause. La tragedia in piazza Municipio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia scientifica per le relative indagini. Non risulterebbero coinvolte altre persone o strutture del palazzo in questione in cui era ospitata la giovane turista.