Turista morta nell'incendio del b&b: "Addolorati per la tragedia" La nota dell'assessore Teresa Armato

“Abbiamo appreso con sgomento la notizia della morte di Emanuela, la 28enne leccese di Maglie, nel corso di un incendio avvenuto nella notte in una struttura di piazza Municipio. L’ amministrazione comunale, con il sindaco Manfredi, è vicina alla famiglia così duramente colpita da questa perdita e si è immediatamente attivata per fornire tutta l’assistenza necessaria. Saranno le indagini a chiarire la dinamica dell’accaduto mentre i nostri uffici hanno immediatamente verificato la piena regolarità della casa vacanza nella quale si è consumata la tragedia. Questo è il momento del dolore per questa giovane donna morta in circostanze cosi tragiche e per i suoi familiari, ai quali va il cordoglio di tutta la città". Così l'assessore al Turismo Teresa Armato.