A bordo di un treno con un documento falso: arrestato dalla polizia In manette un 41enne di origini algerine

Durante il servizio di scorta a lunga percorrenza a bordo del treno alta velocità tratta Napoli-Firenze, personale della polizia di Stato ha tratto in arresto un 41enne di origini algerine per possesso e uso di documento di identificazione falso, lo stesso è stato, denunciato per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.

Nello specifico, gli agenti del compartimento polizia ferroviaria Campania, all’altezza della stazione di Roma Termini, hanno identificato un soggetto che, durante le fasi del controllo, ha mostrato un documento d’identità francese che dai successivi accertamenti è risultato rubato.

Pertanto, il prevenuto è stato tratto in arresto dal personale operante con il supporto dei poliziotti del Compartimento Polfer Lazio.

Infine, nel corso del medesimo servizio, nelle stazioni campane e a bordo treno, sono state identificate complessivamente 1310 persone di cui 231 con precedenti.