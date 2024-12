Secondigliano, minaccia e aggredisce l’ex compagna: arrestato In manette un 35enne napoletano

La polizia ha arrestato un 35enne napoletano per atti persecutori. In particolare, gli agenti del commissariato Secondigliano, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locala sala operativa, sono intervenuti per la segnalazione di un uomo molesto in zona Secondigliano.

I poliziotti, giunti tempestivamente sul posto, sono stati avvicinati da una donna la quale, in evidente stato di agitazione e in presenza della figlia minore, ha indicato un soggetto raccontando che, lo stesso, come gà avvenuto in precedenti occassioni, l’aveva minacciata e aggredita fisicamente.