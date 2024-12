Piazza Dante: minorenne investe un militare, il dramma in pieno centro Scooter scarrozza a Piazza Dante, 14enne non si ferma all’alt e investe un militare dell’Esercito

Un giovane di soli 14 anni è stato protagonista di un incidente che ha scosso il centro di Napoli. Questa notte in piazza Dante, il ragazzo alla guida di uno scooter ha investito un militare delle forze armate, causando un grave incidente. L'episodio ha attirato l'attenzione di numerosi passanti e forze dell'ordine che si sono prontamente attivate per gestire la situazione.



L'incidente e la dinamica dei fatti

Secondo le prime ricostruzioni, i carabinieri hanno notato uno scooter transitare proprio nell'area pedonale della piazza, contestualmente, un militare dell'Esercito impegnato nel presidio della piazza, ha imposto l'alt al giovane alla guida, che in tutta risposta non si è fermato, investendolo. Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento, ma sembrerebbe che, il giovane alla guida senza patente, stesse procedendo ad alta velocità in un'area ad alto flusso di pedoni. Immediato è stato l'intervento dei soccorsi. Il militare, un uomo di 30 anni, è stato trasportato d'urgena in ospedale con contusioni multiple. Le sue condizioni sono gravi ma stabili. Il ragazzo, che sembra non aver riportato gravi ferite, è stato sottoposto a controlli medici e ascoltato dalle forze dell'ordine. Altri cinque ragazzini sono stati sanzionati dai carabinieri poiché sorpresi ad attraversare la piazza. Inoltre, durante il controllo anche delle zone limitrofe, i militari dell'Arma hanno sanzionato ancora altri 18 ragazzi, mentre 12 scooter sono stati sequestrati.



Un episodio che solleva interrogativi

Questo incidente riporta sotto i riflettori il tema della sicurezza stradale e dell'incapacità di tanti giovani di rispettare le regole del codice della strada. I minorenni alla guida di veicolo senza patente sono un problema crescente nelle grandi città italiane, dove il fenomeno delle corse e della guida spericolata sembra essere in aumento. Le autorità locali hanno già annunciato che proseguiranno con le indagini per determinare le cause esatte dell'incidente. La città di Napoli, già teatro di episodi simili, si prepara a intensificare i controlli per contrastare la guida senza patente tra i minorenni. Questo episodio sottolinea ancora una volta la necessità di agire in maniera più incisiva sulla sicurezza stradale, soprattutto per i più giovani.