Da Piazza Dante ai Colli Aminei: multe a raffica per motorini e autovetture I controlli della Polizia locale contro il caos viabilità: il bilancio

Task force della Polizia locale a Piazza Dante, dopo le proteste dei commercianti. Il reparto motociclisti ha rilevato 26 infrazioni (guida senza patente o con patente di diversa categoria, mancata copertura assicurativa del veicolo, mancato utilizzo del casco protettivo).

Otto i sequestri amministrativi, 9 fermi, 3 veicoli affidati al custode-acquirente, una patente ritirata e una denuncia il bilancio complessivo.

In via Medina, Via Monteoliveto, via Diaz, gli agenti hanno elevato altri 21 verbali per sosta vietata e rimosso 12 vetture.

Nel quartiere Stella, in particolare in zona Colli Aminei Via Pietravalle, Via Miano e Via Santa Teresa Degli Scalzi, sono stati elevati 70 verbali per divieto di sosta e allontanato un parcheggiatore abusivo. Inoltre, un'attività commerciale è stata sanzionata e sequestrata per occupazione di suolo pubblico.